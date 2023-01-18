شكرا لقرائتكم خبر 10 جامعات عالمية تستقطب مبتعثي العمارة والتصميم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتسليط الضوء على التخصصات الثقافية والفنية، وتحديدا في مجال العمارة والتصميم، نظمت وزارة الثقافة بالتعاون مع هيئة فنون العمارة والتصميم، لقاء افتراضيا عن برنامج الابتعاث الثقافي وما يتضمنه من فرص ومساحات للتحصيل العلمي والمعرفي في أبرز الجامعات العالمية، وأرقى المؤسسات الأكاديمية، إلى جانب شرح آلية التقديم للالتحاق بالبرنامج والحصول على القبول.

قدم اللقاء نبذة تعريفية عن برنامج الابتعاث الثقافي، الذي يتيح فرصا نوعية للطلاب والطالبات السعوديين، ضمن مساري الحاصلين على قبول مسبق، والدارسين على حسابهم الخاص، وذلك في جميع التخصصات الثقافية والفنية المندرجة ضمن قطاعات وزارة الثقافة، وهي: الأزياء وفنون العمارة والتصميم والمتاحف والمكتبات وفنون الطهي والآثار والتراث والآداب واللغات واللغويات والأفلام والفنون البصرية والمسرح والموسيقى وعلوم وتكنولوجيا الأغذية.

واستعرض اللقاء قائمة بالجامعات العالمية التي استهدفها برنامج الابتعاث، منها 10 جامعات متخصصة في قطاع العمارة والتصميم، استقبلت 201 مبتعث في 10 تخصصات من بين 716 مبتعثا في كل التخصصات الثقافية.

وعرفت الهيئة قطاع العمارة والتصميم بالتعبير الإبداعي، يتمثل في البيئة المبنية والمنتجات والتواصل البصري، ويحمل قيمة جمالية وعملية»، والمتناغم مع رؤيتها التي نسعى إلى دعم التميز في قطاع العمارة والتصميم، ليعكس ثقافتنا وتطلعاتنا، ويمكِّن المواهب الوطنية

بهدف الارتقاء بجودة الحياة، وجعل المملكة في طليعة المشهد الإبداعي العالمي»، مع توضيح مجالات قطاعات العمارة والتصميم، والمتمثلة في 6 أوجه: التصميم الداخلي، العمارة، التصميم والتخطيط الحضري، عمارة البيئة، التصميم الجرافيكي، التصميم الصناعي.

الجامعات العالمية المستهدفة

10 جامعات متخصصة في قطاع العمارة والتصميم

201 مبتعث استقبلتهم هذه الجامعات

10 تخصصات يدرس فيها المبتعثون

716 مبتعثا في كل التخصصات الثقافية