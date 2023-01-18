ندوة تناقش تجارب تمايز الإخراج المسرحي في السياقات العربية

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وتحدثت المخرجة سحر عساف خلال الندوة عن تاريخ الإخراج المسرحي، وذكرت أنها تشكلت ملامح مهنة المخرج في القرن التاسع عشر، وبحلول القرن العشرين أخذت هذه المهنة حيزها بمنظومة العمل المسرحي.وسلطت الضوء على الأساليب الإخراجية في بعض أعمالها، مستشهدة بمسرحية «عرس الدم» للكاتب الإسباني غارثيا لوركا، الذي ألفها عام 1938م، منوهة إلى أنها عمدت في هذا العمل إلى أسلوب «المسرح الخاص بالموقع» إذ تنقلت مشاهد المسرحية في عدة مواقع بمنطقة حمانا في بيروت، فيما كشفت عن أساليب إخراجية أخرى مثل «مسرح النزهة» و»المسرح الوثائقي».
من جانبه، تحدث المخرج المسرحي الدكتور سامر الصابر عن تجربته الإخراجية في مسرحية «حقائق»، وهي نص كتبه المسرحي آرثر ميلر، وتطرق إلى دلالات الديكور وأشكاله المختلفة بالعمل، بجانب تعابير الشخصيات وأبعادها الفسيولوجية والنفسية والاجتماعية، وذكر أن الجمهور الغربي استحسن العمل وكانت ردة فعله إيجابية.
ويعتقد الصابر أن عليه التفاوض مع مؤلف العمل، وقد يتطلب الأمر بعض التنازلات حين يختلف الطرفان، ليصلا إلى حل مرض دون الإضرار بمبدأ المسرحية.
الهدف من ندوة الإخراج المسرحي:
- تعزيز الحراك الثقافي والمسرحي
- طرح تحديات وقضايا القطاع لمناقشتها والتحاور حولها
- تنمية المجال وتطويره وتحقيق أهدافه
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