قراءة قوائم المطاعم للمكفوفين بطريقة برايل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لإتاحة قراءة قوائم المطاعم للزبائن المكفوفين بطريقة «برايل»، أطلقت أمانة المنطقة الشرقية مبادرة «أنامل مضيئة» في مدن ومحافظات المنطقة.

وتهدف المبادرة إلى خدمة ذوي الإعاقة من المكفوفين، وتمكينهم ودمجهم في المجتمع، إذ تتيح لهم المبادرة قراءة قائمة الطعام بالمطاعم بطريقة «برايل» الخاصة بالمكفوفين.

وتأتي المبادرة ضمن مبادرات الأمانة ومسؤوليتها المجتمعية، وسعيها إلى ترسيخ العمل المجتمعي وتعزيز ثقافته، في جميع مدن ومحافظات المنطقة.

من جهة ثانية سحبت أمانة المنطقة الشرقية، 460454 م3 من مياه الأمطار التي هطلت خلال اليومين الماضيين على محافظة الخفجي، وتصريفها عبر محطة تصريف مياه الأمطار ومعدات نزح المياه بالمحافظة.

وشارك في أعمال سحب وتصريف مياه الأمطار 68 عاملا بالفرق الميدانية، و32 من المعدات والآليات في 29 موقعا في المحافظة، مبينة أنه جرى توزيع المعدات والعمالة على قنوات تصريف مياه الأمطار وتكثيف العمل على نزح مياه الأمطار بنقاط تجمعها بالأماكن غير المخدومة بشبكات التصريف، لافتة إلى أن أعمال سحب وتصريف مياه الأمطار لا تزال جارية في الأماكن المتبقية.

كما سحبت 86 ألف م3 من مياه الأمطار في محافظة النعيرية، التي شهدتها خلال اليومين الماضيين، وذلك عبر محطات تصريف مياه الأمطار والآليات والمعدات المشاركة.

وأوضحت الأمانة، أنه جرى تصريف مياه الأمطار، بمشاركة نحو 90 فردا وسائقا وعاملا ومختصا من العاملين بالفرق الميدانية و50 معدة وآلية، من خلال توزيع آليات سحب المياه، وفرق الطوارئ وذلك في أماكن تجمع المياه بالمناطق غير مخدومة بشبكات التصريف، وفق خطة معتمدة.