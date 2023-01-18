مركز برنامج التحول الوطني يحصل على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة

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وتعد جائزة الملك عبدالعزيز للجودة الجائزة الوطنية المعنية بترسيخ مفاهيم وممارسات التميز المؤسسي والجودة في مختلف قطاعات الأعمال الحكومية والخاصة وغير الربحية، عبر تطبيق مبادئ وأسس التميز التي تضمنه النموذج الوطني للتميز المؤسسي، من أجل تعزيز الريادة السعودية في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي.يذكر أن عدد المنشآت التي أبدت رغبتها بالتقدم للجائزة في دورتها السادسة وصل إلى 300 منشأة، كان من ضمنها مركز برنامج التحول الوطني بمشاركته الأولى، التي حقق فيها المستوى البرونزي، بعد تحقيقه أحد مستويات التميز وفقا للمؤشر الوطني للتميز المؤسسي.
ويعد برنامج التحول الوطني أولى برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، إذ أطلق البرنامج وبدأ عمله في يونيو 2016، بالإضافة إلى كونه أكبر برامج تحقيق الرؤية من حيث عدد الأهداف الاستراتيجية المسندة إليه، بـ 34 هدفا استراتيجيا من أصل 96 تمثل نحو 35% من إجمالي أهداف الرؤية، تتركز تلك الأهداف في تطوير البنية التحتية اللازمة وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي من خلال 7 وزارات تقود أهدافه الاستراتيجية لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وهي: وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة العدل، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة، ووزارة الاستثمار.
برنامج التحول الوطني:
- أول برامج تحقيق رؤية السعودية 2030.
- بدأ البرنامج عمله في يونيو 2016.
- أكبر برامج تحقيق الرؤية من حيث عدد الأهداف.
- 34 هدفا استراتيجيا من أصل 96.
- تمثل نحو 35% من إجمالي أهداف الرؤية.
- تتركز الأهداف في تطوير البنية التحتية.
- يعمل مع 7 وزارات تقود أهدافه الاستراتيجية لتحقيق الرؤية.
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