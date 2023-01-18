شكرا لقرائتكم خبر موثق العدل ينجز 340 ألف عملية خلال عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرت وزارة العدل 340 ألف عملية توثيقية عبر خدمة الموثق، خلال العام الماضي 2022.

وأوضحت أن خدمة الموثق تهدف إلى التسهيل على الأفراد والمنشآت، للاستفادة من خدمات كتابات العدل في أي وقت وأي مكان، بجودة عالية ووقت قصير، إذ تقدم كثيرا من الخدمات التوثيقية.

ويستطيع المستفيد طلب خدمة التوثيق عن طريق التطبيق الخاص بخدمة الموثّق، المتوفر على الأجهزة الذكية خلال متجري أبل وقوقل بلاي، أو عبر زيارة الموقع الالكتروني: mwathiq.sa.

وتعد خدمة الموثّق من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها للقطاع الخاص، بهدف تسهيل إجراءات عمليات التوثيق للمستفيدين، تماشيا مع رؤية المملكة 2030 بالتحول الرقمي، إذ بلغ عدد الموثقين والموثقات الذين تم الترخيص لهم 2200 موثق وموثقة، موزعين حول أنحاء المملكة. يأتي ذلك ضمن مبادرات الوزارة بالشراكة مع الشريك التقني شركة ثقة.

قائمة الخدمات شملت:

