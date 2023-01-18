تخريج 211 مجندة بمركز التدريب والتطوير بالسجون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود، شهد مدير عام السجون اللواء ماجد الدويش، حفل تخريج 211 مجندة بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي الثالثة، في مركز تدريب وتطوير القدرات النسائي بالمديرية العامة للسجون، وذلك بحضور ممثلين من القطاعات الحكومية وذوي الخريجات. وتلقت الخريجات المهارات الميدانية والعلوم الأمنية، التي تؤهلهن للعمل بكفاءة في ميادين العمل الميداني والأمني، وقدمن عرضا عسكريا، شمل الفرضيات والمهارات العسكرية المكتسبة خلال فترة التدريب. وهنأ مدير عام السجون، الخريجات، مؤكدا أهمية استشعار المسؤولية، والعمل بإخلاص وتفان، وبذل قصارى جهدهن في خدمة الوطن. وهنأ مدير عام السجون، الخريجات، مؤكدا أهمية استشعار المسؤولية، والعمل بإخلاص وتفان، وبذل قصارى جهدهن في خدمة الوطن. دورة الفرد الأساسي





تلقي المهارات الميدانية والعلوم الأمنية



تأهيلهن للعمل بكفاءة في ميادين العمل



المجندات قدمن عرضا عسكريا شمل:



الفرضيات والمهارات العسكرية المكتسبة خلال التدريب



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