تفاهم لتعزيز التنوع الأحيائي في المناطق المحمية

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ويشمل التعاون بين الجانبين عدة مجالات، منها توفير الحيوانات الفطرية التي يتم إكثارها في المراكز التابعة للمركز التي تحتاجها الهيئة لإطلاقها في المحميات الطبيعية أو دعم برامج الإكثار التابعة للهيئة، والتنسيق بينهما في عمل المتابعات والدراسات البيئية المشتركة، والتنسيق لبرنامج المحافظة على النمر العربي، والدراسات الحقلية المشتركة في مناطق التوزيع الجغرافي للنمر العربي في المملكة، بالإضافة إلى التنسيق لإجراء مسوحات التنوع الأحيائي في المناطق التابعة للهيئة، والتعاون في مجال المحميات الطبيعية وتكاملها وتعزيز النظم البيئية والممرات الطبيعية للحياة الفطرية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أخيرا مذكرة تفاهم مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا بهدف التعاون المشرك في مجالات البحث العلمي وتبادل الخبرات العلمية وتعزيز التنوع الأحيائي في المناطق المحمية.ويشمل التعاون بين الجانبين عدة مجالات، منها توفير الحيوانات الفطرية التي يتم إكثارها في المراكز التابعة للمركز التي تحتاجها الهيئة لإطلاقها في المحميات الطبيعية أو دعم برامج الإكثار التابعة للهيئة، والتنسيق بينهما في عمل المتابعات والدراسات البيئية المشتركة، والتنسيق لبرنامج المحافظة على النمر العربي، والدراسات الحقلية المشتركة في مناطق التوزيع الجغرافي للنمر العربي في المملكة، بالإضافة إلى التنسيق لإجراء مسوحات التنوع الأحيائي في المناطق التابعة للهيئة، والتعاون في مجال المحميات الطبيعية وتكاملها وتعزيز النظم البيئية والممرات الطبيعية للحياة الفطرية.

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