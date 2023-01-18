شكرا لقرائتكم خبر استمرار المكافحة الحشرية بتجمعات مياه جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف الحد من الآفات المهددة للصحة العامة، نفذت أمانة محافظة جدة، ممثلة في فرق المكافحة الحشرية، أعمال رش أماكن تجمعات المياه بنطاق 16 بلدية فرعية، استمرارا للجهود السابقة بعد الحالة المطرية الغزيرة التي شهدتها مدينة جدة.

وأوضحت الأمانة أن جهود المكافحة ضد انتشار الحشرات مستمرة بشكل يومي وفق خطة تغطي جميع أحياء محافظة جدة، ويشارك في تنفيذها 512 عاملا وموظفا، و430 من المعدات والآليات، حيث تم تقسيم عمل الفرق الميدانية على 3 قطاعات تشمل (الشمال والوسط والجنوب).

وبينت أمانة جدة أن أعمال الرش تجري خلال الفترتين الصباحية والمسائية، مستخدمة مبيدات مكافحة آفات الصحة العام، وتنقسم ما بين رش بالضغط العالي، الرذاذ، والضباب، من خلال العمالة الميدانية وفرق المكافحة المنزلية، التي جرى توزيعها على مختلف المواقع المستهدفة، كما تم تخصيص فرق لمعالجة تجمعات المياه داخل الأحواش والأراضي البيضاء.

خطة المكافحة







مستمرة بشكل يومي



تجري في الفترتين الصباحية والمسائية



تغطي جميع أحياء جدة



512 عاملا وموظفا



430 من المعدات والآليات



تقسيم عمل الفرق لأعلى 3 قطاعات: