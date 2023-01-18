تأهيل 88 شابا وفتاة بمكة لإنتاج الخضار في البيوت المحمية 

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وأوضح مدير إدارة فرع الوزارة بالمنطقة الدكتور غالب الصاعدي أنه أقيم برنامج تدريبي لإنتاج الخضار في البيوت المحمية والزراعة العمودية في محافظة جدة يشمل التدريب النظري والعملي استغرق ثلاثة أشهر شملت التدريب على المهارات السلوكية، وريادة الأعمال، والتخصص الذي جرى اختياره، إضافة إلى التدريب العملي والميداني التطبيقي، مبينا أنه بعد اجتياز المتدرب للمدة التدريبية بنجاح، يحصل على شهادة معتمدة من الوزارة، إضافة إلى تقديم الدعم الفني للخريجين من خلال فريق مخصص للاستفسارات والإجابة عن تساؤلاتهم من قبل الخبراء.ولفت إلى أن التوطين يأتي عن طريق تحسين الأداء من خلال التدريب على برامج علمية وتوعوية تؤهلهم لسوق العمل في مجال الزراعة.
يذكر أن المشروع خرج 84 متدربا ومتدربة في دفعة سابقة خلال العام الماضي بمنطقة مكة المكرمة.
من أهداف المشروع:
- توطين حرفة الزراعة
- تأهيل القدرات الوطنية لسوق العمل في مجال الإنتاج الزراعي والخدمات الزراعية وتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية
- تنفيذ برنامج تدريبي علمي وعملي لامتهان حرفة الزراعة
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