شكرا لقرائتكم خبر تأهيل 88 شابا وفتاة بمكة لإنتاج الخضار في البيوت المحمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتأهيل الشباب السعودي ومساعدتهم على امتهان حرفة الزراعة بالوسائل الحديثة، رعى مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي، حفل تخريج 88 متدربا ومتدربة من رواد الزراعة، بعد اجتيازهم المرحلة التدريبية، عبر مشروع «دراسات بناء وتعزيز القدرات الوطنية لامتهان حرفة الزراعة»، من خلال تأهيل الشباب والشابات لامتهان هذه الحرفة وتصنيع المنتجات الزراعية وتسويقها في المملكة وللمساهمة في التنمية الريفية.

وأوضح مدير إدارة فرع الوزارة بالمنطقة الدكتور غالب الصاعدي أنه أقيم برنامج تدريبي لإنتاج الخضار في البيوت المحمية والزراعة العمودية في محافظة جدة يشمل التدريب النظري والعملي استغرق ثلاثة أشهر شملت التدريب على المهارات السلوكية، وريادة الأعمال، والتخصص الذي جرى اختياره، إضافة إلى التدريب العملي والميداني التطبيقي، مبينا أنه بعد اجتياز المتدرب للمدة التدريبية بنجاح، يحصل على شهادة معتمدة من الوزارة، إضافة إلى تقديم الدعم الفني للخريجين من خلال فريق مخصص للاستفسارات والإجابة عن تساؤلاتهم من قبل الخبراء.

ولفت إلى أن التوطين يأتي عن طريق تحسين الأداء من خلال التدريب على برامج علمية وتوعوية تؤهلهم لسوق العمل في مجال الزراعة.

يذكر أن المشروع خرج 84 متدربا ومتدربة في دفعة سابقة خلال العام الماضي بمنطقة مكة المكرمة.

من أهداف المشروع:

