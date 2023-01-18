محافظا الدواسر والسليل يدشنان مشروعا لتعزيز الوسطية

دشن محافظ وادي الدواسر، فهد بن عبد الله المسعود، ومحافظ السليل، ثامر بن عبد الله الشتوي، الأربعاء، مشروع «كن إيجابي» التابع لإدارة تعليم محافظة وادي الدواسر، بحضور مدير التعليم عايض آل مجلي، الذي بين أن رؤية المشروع الذي يستمر عامًا كاملًا، تبنى على تنشئة جيل من الشباب يتمتع بالقيم الإسلامية الوسطية، منتمي لوطنه وقيادته، وبرسالة تعمل على غرس القيم التربوية وتعزيزها في سلوك الأطفال.

كما أوضح المدير التنفيذي للمشروع، علي اللويمي، أن المشروع يساعد أصحاب المواقف الخاطئة لفهم مشكلاتهم وإيجاد حلول لها، بالإضافة إلى رعاية الموهوبين واستثمار طاقاتهم، حيث يستهدف المشروع، المجتمع المحلي، والطلاب والطالبات، وأسرهم، والهيئة التعليمية والإدارية. وأكد أن تفعيل المشروع يتم عبر الدورات والمسابقات وورش العمل والحوارات الطلابية، واللقاءات التربوية والإذاعات المدرسية، وأخيرًا بتفعيل وسائل التواصل الاجتماعي.