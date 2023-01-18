محافظا الدواسر والسليل يدشنان مشروعا لتعزيز الوسطية

كما أوضح المدير التنفيذي للمشروع، علي اللويمي، أن المشروع يساعد أصحاب المواقف الخاطئة لفهم مشكلاتهم وإيجاد حلول لها، بالإضافة إلى رعاية الموهوبين واستثمار طاقاتهم، حيث يستهدف المشروع، المجتمع المحلي، والطلاب والطالبات، وأسرهم، والهيئة التعليمية والإدارية. وأكد أن تفعيل المشروع يتم عبر الدورات والمسابقات وورش العمل والحوارات الطلابية، واللقاءات التربوية والإذاعات المدرسية، وأخيرًا بتفعيل وسائل التواصل الاجتماعي.
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