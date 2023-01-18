6 مشاريع لتنفيذ وصيانة طرق الأحساء

كشف فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة الشرقية لـ«دوت الخليج»، تنفيذ نحو 6 مشاريع جديدة تابعة للطرق في الأحساء، ضمن جهود وخطط وبرامج الوزارة، لتطوير قطاع الطرق، وتحسين الخدمات المقدمة والارتقاء بجودة الحياة ورفع مستويات السلامة المرورية، والوصول لدرجة 6 على مقياس 7 في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030.

وأكد فرع الوزارة، أن الأحساء، تعتبر من أهم محافظات المنطقة الشرقية، نظرًا لما تتمتع به المحافظة من أهمية اقتصادية وسياحية متميزة، وتقوم الوزارة بعدد من المشاريع التطويرية بالمحافظة سواء مشاريع تنفيذ أو صيانة جذرية أو مبادرات لرفع مستوى السلامة على الطرق، ويعتبر طريق الهفوف - سلوى - البطحاء، من أهم طرق المحافظة، حيث يقع عليه منفذان حدوديان مع دولتي قطر والإمارات، مشددًا على استمرار ريادة المملكة عالميًا في ترابط شبكة الطرق؛ حيث تحتل المملكة المرتبة الأولى عالميًا في ترابط شبكة الطرق؛ كما تسعى الوزارة عبر برامجها النوعية لتعزيز جودة الحياة عبر توفير وسائل نقل ذات موثوقية ومستوى عالٍ من السلامة والجودة.

المشاريع الـ 6

01- الانتهاء من طبقة السطح الأسفلتي بطول 50 كيلومترًا باتجاه سلوى.

02- الانتهاء من طبقة السطح الأسفلتي بطول 44 كيلومترًا باتجاه العقير.

03- العمل بجسر التقاطع العلوي لطريق الظهران - العقير - سلوى مع طريق الهفوف – سلوى.

04- صيانة جذرية على الطريق، تشمل إصلاح طرق بطول 60 كلم.

05- سياج وسطي على طريق الهفوف - سلوى لمنع الدورانات العشوائية وعبور الإبل السائبة.

06- لوحات سرعة، ولوحات تحذيرية لتعزيز السلامة المرورية.