وأكد فرع الوزارة، أن الأحساء، تعتبر من أهم محافظات المنطقة الشرقية، نظرًا لما تتمتع به المحافظة من أهمية اقتصادية وسياحية متميزة، وتقوم الوزارة بعدد من المشاريع التطويرية بالمحافظة سواء مشاريع تنفيذ أو صيانة جذرية أو مبادرات لرفع مستوى السلامة على الطرق، ويعتبر طريق الهفوف - سلوى - البطحاء، من أهم طرق المحافظة، حيث يقع عليه منفذان حدوديان مع دولتي قطر والإمارات، مشددًا على استمرار ريادة المملكة عالميًا في ترابط شبكة الطرق؛ حيث تحتل المملكة المرتبة الأولى عالميًا في ترابط شبكة الطرق؛ كما تسعى الوزارة عبر برامجها النوعية لتعزيز جودة الحياة عبر توفير وسائل نقل ذات موثوقية ومستوى عالٍ من السلامة والجودة.
المشاريع الـ 6
01- الانتهاء من طبقة السطح الأسفلتي بطول 50 كيلومترًا باتجاه سلوى.
02- الانتهاء من طبقة السطح الأسفلتي بطول 44 كيلومترًا باتجاه العقير.
03- العمل بجسر التقاطع العلوي لطريق الظهران - العقير - سلوى مع طريق الهفوف – سلوى.
04- صيانة جذرية على الطريق، تشمل إصلاح طرق بطول 60 كلم.
05- سياج وسطي على طريق الهفوف - سلوى لمنع الدورانات العشوائية وعبور الإبل السائبة.
06- لوحات سرعة، ولوحات تحذيرية لتعزيز السلامة المرورية.
كانت هذه تفاصيل خبر 6 مشاريع لتنفيذ وصيانة طرق الأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.