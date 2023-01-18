5 أطنان فواكه وخضروات تالفة

وأوضح رئيس بلدية المطار الفرعية فهد الزهراني، أن فرق الرقابة الميدانية نفذت خلال الفترة الماضية مسحًا لمواقع تجمعات الباعة الجائلة لمكافحة «البيع العشوائي» في المناطق المجاورة لسوق الخضار، ومصادرة أكثر من 5 أطنان من الفواكه والخضروات المتنوعة وتسليمها للجمعيات الخيرية بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك.
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