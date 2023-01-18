5 أطنان فواكه وخضروات تالفة

صادرت أمانة محافظة جدة أكثر من 5 أطنان من الخضروات والفواكه، ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضري، ورصد المخالفات المتعلقة بالصحة العامة، والظواهر السلبية مثل البيع العشوائي.

وأوضح رئيس بلدية المطار الفرعية فهد الزهراني، أن فرق الرقابة الميدانية نفذت خلال الفترة الماضية مسحًا لمواقع تجمعات الباعة الجائلة لمكافحة «البيع العشوائي» في المناطق المجاورة لسوق الخضار، ومصادرة أكثر من 5 أطنان من الفواكه والخضروات المتنوعة وتسليمها للجمعيات الخيرية بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك.