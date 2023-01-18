1100 رخصة تعليم إلكتروني

وأوضح المركز أن عدد الجهات المرخصة منذ إطلاق الخدمة بلغ 331 جهة، فيما بلغ عدد البرامج المرخصة 804 برامج تعليمية وتدريبية إلكترونية، وذلك بعد استيفائها متطلبات ومعايير المركز، ليبلغ إجمالي الجهات والبرامج التي تم ترخيصها 1135 جهةً وبرنامجًا للتعليم والتدريب الإلكتروني.
ويهدف المركز من خلال هذه التراخيص إلى حوكمة وضبط جودة ممارسات التعليم والتدريب الإلكتروني، ورفع كفاءة القطاع وتنظيمه في المملكة، وتعزيز الثقة في برامج ومخرجات التعليم والتدريب الإلكتروني، وتمكين تقديم برامج تعليم وتدريب إلكتروني مستدامة، من خلال تطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل، وتنمية المعارف، إذ يعد التعليم والتدريب الإلكتروني أحد أهم ممكنات تنمية القدرات البشرية.
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