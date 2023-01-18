السعودية اليوم / "الأرصاد" رياح نشطة وأتربة مثارة على الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع



المدينة المنورة 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واس

نبَّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، من أتربة مثارة على المهد ووادي الفرع وبدر، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية .

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الخميس الساعة 02:00 وتنتهي الساعة 18:00من يوم الخميس .

كما نبَّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ومركز الرايس.

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الخميس الساعة 02:00 وتنتهي الساعة15:00.

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22:44ت م

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