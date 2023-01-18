السعودية اليوم / اختتام فعاليات اليوم الأول لورشة عمل "القدرات الإقليمية في رصد المتغيرات المناخية والتنبؤ بها"



جدة 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واس

اختتمت اليوم فعاليات اليوم الأول لورشة العمل الدولية التي ينظِّمها المركز الوطني للأرصاد - ممثلاً في مركز التغير المناخي- تحت عنوان "القدرات الإقليمية في رصد المتغيرات المناخية والتنبؤ بها"، وذلك بهدف مناقشة وتبادل المعرفة، ونقل الخبرات حول التغيّر المناخي العالمي والإقليمي.

وجاءت الجلسة الأولى بعنوان "تغير المناخ العالمي والإقليمي"، حيث تطرقت إلى دور مركز التغير المناخي في تحسين فهم المناخ في الماضي والحاضر والمستقبل، والتنبؤات ومراقبة نظام الأرض، فيما ركَّزت ثاني جلسات ورشة العمل على قدرات الدول العربية في مجال التغيرات المناخية.

وأكد المشاركون في فعاليات اليوم الأول من الورشة، أهميةَ توفير البيانات المناخية، وإتاحة المصادر العلمية للجميع؛ للإسهام في خلق فرص بحثية فعالة، والعمل التشاركي بين دول المنطقة والمنظمات في مجال التغير المناخي، بجانب ضرورة وضع إستراتيجيات لمجابهة آثار حالات التطرف المناخي، فضلاً عن أهمية تحديد سبل التعاون بين دول المنطقة تحت مظلة المركز الإقليمي بتعزيز القدرات، وتبادل الخبرات ومشاركة البيانات، وتوحيد آليات العمل في مجال التغير المناخي.

يُذكر أن ورشة العمل الدولية التي تستضيفها المملكة في محافظة جدة، تحظى بمشاركة 21 دولة و 6 منظمات عالمية.

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22:44ت م

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