السعودية اليوم / رئيس جامعة الملك فيصل يلتقي مديرَ إدارة معمل غاز العثمانية بشركة أرامكو



الاحساء 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واس

التقى معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي- اليوم- مديرَ إدارة معمل غاز العثمانية بالمنطقة الجنوبية لشركة أرامكو فهد بن سعود الدوسري.

وجرى - خلال اللقاء- استعراض أطر العلاقة التعاونية الوثيقة بين الجامعة وشركة أرامكو والمشاريع والمبادرات المنبثقة عنها.

بعدها قُدم للوفد عرض حول إستراتيجية الجامعة وهويتها المؤسسية ، كما اطلع الوفد على عروض تقديمية مقدمة من كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات، وكلية الهندسة، وعمادة تقنية المعلومات، ووحدة الذكاء الاصطناعي.

// انتهى //

22:37ت م

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