السعودية اليوم / سموُّ أميرِ القصيم يرعى حفل تخريج 63 حافظاً ومجازاً لكتاب الله من طلاب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمركز الخبراء



الخبراء 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واس

رعى صاحبُ السموِّ الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز،أمير منطقة القصيم اليوم، حفلَ تخريج 63 حافظاً ومجازاً لكتاب الله من طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمركز الخبراء، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزَّان، ومدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالقصيم فهد التويجري، ورئيس مركز الخبراء عبدالله الدهيمان، وذلك بجامع الريان بمركز الخبراء.

وبارك سموُّ أميرِ القصيم - خلال الحفل المعد بهذه المناسبة- للخريجين، مؤكداً أن القيادة الرشيدة -أعزَّها الله - أولت الرعاية والعناية لكتاب الله وسنة رسوله، مثمناً الجهود التي تُبذل لتحفيظ القرآن الكريم لشباب وشابات الوطن، وتكريم حفظة كتابه الكريم.

فيما أشار رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالخبراء عبدالله العزَّاز،إلى حرص القيادة على العناية بالقرآن الكريم والدعم السخي من خلال دعم البرامج التي تقدمها جمعيات تحفيظ القرآن الكريم ، مثمناً لسموِّ أميرِ القصيم دعمَه ورعايتَه برامجَ تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة.

كما شَهِدَ سموُّ أميرِ القصيم العرضَ المرئي الذي يوضِّح جهودَ الجمعية ودرَوها الريادي لدعم حفظة كتاب الله الكريم، وفي نهاية الحفل كرَّم سموُّ أميرِ القصيم الخريجين والداعمين لبرامج الجمعية

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22:06ت م

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