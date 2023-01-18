السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم حرس الحدود يرأس الاجتماع الثالث لمجلس أكاديمية جدة للعلوم والدراسات الأمنية البحرية



جدة 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واس

رأس مدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري، الاجتماع الثالث لمجلس أكاديمية جدة للعلوم والدراسات الأمنية البحرية، وذلك في مقر مركز المؤتمرات والندوات بالأكاديمية.

وأُقرّتْ في الاجتماع الخطة الاستراتيجية للأكاديمية (2023 - 2030) للإسهام في تحقيق رؤيتها ورسالتها وإنجاز أهدافها ومهامها المنوطة بها، التي تهدف إلى التميز في التعليم الأكاديمي وتطوير التدريب والبحث العلمي في مجال أمن الحدود والسلامة البحرية، وتهيئة سبل اكتساب المعارف والمهارات القيادية والفنية والميدانية والإدارية لمنسوبي ومنسوبات حرس الحدود.

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22:02ت م

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