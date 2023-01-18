شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السعودي يقرر التضحية بثنائي الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قرر مجلس إدارة نادي الهلال السعودي الإستغناء عن خدمات ثنائي الفريق المحترفين خلال الفترة القادمة وتوجيه الشكر لهم.

بيريرا يرحل عن صفوف الهلال السعودي



وكشفت تقارير صحفية ان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي البرازيلي بيريرا سوف يرحل عن صفوف الفريق السعودي.

فييتو يرحل عن صفوف الهلال السعودي



كما قررت إدارة الهلال السعودي ايضًا رحيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم فييتو وتوجيه الشكر للاعب.



ومن المقرر أن يرحل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بيريرا عن صفوف الفريق في الشتاء الحالي أو الصيف القادم.



وسوف يرحل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي فييتو عن الفريق في نهاية الموسم الحالي.

الهلال السعودي يفوز على العدالة



وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي فوز على نظيره نادي العدالة بهدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.



ويحتل فريق الكرة بنادي الهلال السعودي وصافة ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة.