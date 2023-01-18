شكرا لقرائتكم مديرة صندوق النقد: السعودية نقطة مضيئة للاقتصاد العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، بدور المملكة في ضمان أمن الطاقة.

وقالت كريستالينا خلال جلسة عن تحولات الاقتصاد السعودي في المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس): إنها عندما زارت المملكة اندهشت من مستوى التقدم الذي حققته في تطبيق رؤية 2030، مضيفة: قد أصبحت نقطة مضيئة للاقتصاد العالمي واقتصاد المنطقة، وهذا يحدث في أوقات عصيبة للاقتصاد العالمي، حسبما ذكرت قناة العربية.

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أشارت مديرة صندوق النقد إلى 3 أمور هامة عن الاقتصاد السعودي، هي أهمية السياسات المالية التي تطبقها المملكة، وقالت: فخورة جدًّا بمشاركة النساء في القوى العاملة التي تخطت المستهدف عند 37% بدلًا من المستهدف عند 30%.

تلعب دورًا هامًّا في أمن الطاقة

وتابعت: أما الأمر الثالث فهو أن المملكة تستفيد من ثرواتها للعب دور هام في أمن الطاقة وأمن الغذاء ومعالجة التحدي الخطير المتعلق بالديون.

واستطردت: إن معدلات النمو الاقتصادي للسعودية مهمة للاقتصاد العالمي ككل.

وأعربت عن إعجابها بما تشهده المالية من تطوير: معجبون للغاية بطريقة تنفيذ برامج رؤية 2030 في السعودية”.

توقعات الاقتصاد العالمي في 2023

من جانب آخر، توقعت مديرة صندوق النقد تباطؤ الاقتصاد العالمي في 2023، مشيرة إلى أن مستويات الفقر عادت للارتفاع ومن شأنها تهديد الأمن العالمي.

ولفتت إلى أن الاقتصاد العالمي سيخسر 7 تريليونات دولار إذا تصاعدت الحمائية.