السعودية اليوم / سموُّ الأميرِ فيصل بن عياف يكرِّم عدداً من منسوبي ومنسوبات أمانة منطقة الرياض المتقاعدين



الرياض 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واس

حضر صاحبُ السموِّ الأمير فيصل بن عياف أمين منطقة الرياض اليوم، حفلَ تكريم عدد من منسوبي الأمانة المتقاعدين الذي أقيم تحت شعار "كفيتوا ووفيتوا"، وذلك في مسرح وكالة التشغيل والصيانة بأمانة منطقة الرياض في حي الملز.

وأكد سموُّ الأمين أن هذا الاحتفاء يجسد فخر الأمانة بما قدمه المتقاعدون خلال مسيرتهم العملية، مشيداً بما قُدم من عمل وعطاء خلال سنوات عملهم لخدمة المدينة وسكانها، والارتقاء بالخدمات المقدمة .

وتضمَّن حفل التكريم عرضاً مرئياً عن آلية التقاعد في الأمانة؛ وذلك لتسهيل إجراءات المحتفى بهم، وتقديم الإرشادات التعريفية لهم وفق ما تنص عليه أنظمة الموارد البشرية، إضافة إلى عرض مرئي آخر بعنوان "شكراً لعطائكم" عبَّر خلاله عددٌ من منسوبي الأمانة الحاليين عن شكرهم ومشاعرهم تجاه زملائهم المتقاعدين.

من جهتهم، أعرب المتقاعدون عن شكرهم لسموِّ الأمين على هذه اللفته الإنسانية، مؤكدًا متابعتهم للنقلات والقفزات التي ستحققها الأمانة خلال الفترة القادمة .

وفي ختام الحفل سلَّم سموُّ الأمين شهادات الشكر والهدايا التذكارية للمحتفى بهم، الذين بلغ عددهم 120 متقاعداً من منسوبي ومنسوبات الأمانة.

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21:03ت م

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