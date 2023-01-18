السعودية اليوم / أمانة الرياض تحقق المستوى البرونزي في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة



الرياض 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واس

حققت أمانة منطقة الرياض المستوى البرونزي في المؤشر الوطني للتميّز المؤسسي، وذلك ضمن منافسات جائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها السادسة، التي تهدف إلى ترسيخ مفاهيم وممارسات التميّز والجودة في مختلف قطاعات الأعمال الحكومية والخاصة وغير الربحية.

وشاركت أمانة منطقة الرياض في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها السادسة في سباق المؤشر الوطني للتميّز المؤسسي، فيما ذكرت أمانة الجائزة أن 96 منشأة استكملت متطلبات التقييم المكتبي، فاز منها 15 منشأة من بينها 10 منشآت حكومية و 3 قطاع خاص، ومنشأتين من القطاع غير الربحي.

وتأتي مشاركة الأمانة في منافسات الجائزة، في إطار جهودها الفاعلة والحثيثة في ترسيخ أفضل ممارسات الجودة والتميز برعاية سمو أمين المنطقة، والعمل الدؤوب لتحسين جودة العمليات والخدمات والمنتجات المقدمة لسكان المدينة من خلال تطبيق أفضل الممارسات المؤسسية.

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20:34ت م

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