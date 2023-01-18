شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يقلب الطاولة رفقة أهلى جدة ويقتحم المربع الذهبي بدوري ريو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني فى تعديل مسار أهلى جدة فى دوري ريو السعودي، بعد الفوز على الحزم فى مواجهة الليلة بهدف نظيف، ليحقق رفاق بيتسو الإنتصار الثاني على التوالي ويقتحم الفريق المربع الذهبي نحو رحلة الصعود إلى دوري روشن السعودي.

وأقترب موسيماني من صدارة جدول الترتيب بشدة، بعد أن نادت الجماهير برحيل المدرب فى الفترة الماضية، قبل أن يلقي بكلمته فى المواجهات الأخيرة ويؤكد على عودة قلعة الكوؤس مرة أخري إلى مكانتها الطبيعية صوب المقدمة.

وجاء هدف أهلى جدة الوحيد فى مباراة الحزم بالدقيقة 74،لينتزع الفريق ثلاث نقاط غالية بأقدام لاعبه عبد الله المقرن، والذي واصل ظهوره الرائع بالآونة الأخيرة مع الفريق.



الإدارة تنجح فى رهانها على موسيماني

وعلى الرغم من تعرض موسيماني للعديد من الإنتقادات فى الفترة الماضية، إلا أن إدارة أهلى جدة نجحت فى رهانها على المدرب بصورة كبيرة، بعد أن كانت تنادي العديد من الاصوات بضرورة الإسراع فى إقالة المدرب.



ترتيب أهلى جدة بعد الفوز على الحزم

وبهذا الانتصار تقدم نادي أهلي جدة إلى المركز الرابع فى جدول ترتيب دوري يلو السعودي برصيد 31 نقطة بفارق نقطة 3 نقاط عن نادي الفيصلي متصدر جدول الترتيب من 17 مباراة، مع العلم ان الأهلى لم يخض سوي 16 مباراة فقط.

فى حين احتل نادي الحزم الثالث بجدول ترتيب المسابقة برصيد 31،متفوقًا على أهلى جدة بفارق الأهداف فقط.