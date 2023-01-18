شكرا لقرائتكم توقعات الجدعان للاقتصاد في 2023: ركود عالمي ونمو سعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع وزير المالية، محمد الجدعان، أن تعاني بعض دول العالم من ركود اقتصادي خلال عام 2023، مشيرًا إلى أن النمو سيعود بشكل تدريجي.

السيطرة على التضخم

وأضاف الجدعان، في لقاء مع القناة الإخبارية، أن البنوك المركزية لها دور كبير في السيطرة على التضخم، ومهمتها الأساسية هو استخدام السياسة النقدية في مثل هذه الحالات.

وأكد وزير المالية أن البنوك ستستمر في اتخاذ إجراءات رفع الفائدة إلى أن ترى المستوى الطبيعي في حدود 2%.

وضع المملكة

وأضاف: بالنسبة للمملكة فقد استطاعت أن تتفاعل بشكل مبكر مع هذه التحديات، وهناك توقعات بحدوث نمو اقتصادي فيها وكذلك دول الخليج.