شكرا لقرائتكم تدشين مشروع النقل العام بالرياض مارس المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد الرشيد، أن الموعد الرسمي لتدشين مشروع النقل العام بالرياض سيتم في شهر مارس المقبل على مراحل.

إستراتيجية متكاملة

وحسب ما نقله حساب مشاريع السعودية على موقع “تويتر”، أوضح الرشيد أن هناك العديد من الخطط، فضلًا عن إستراتيجية متكاملة لمدينة الرياض سيتم الإعلان عنها خلال هذا العام.

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وأضاف أن هناك 30 مشروعًا تطويريًّا بجانب المشاريع الكبرى ستغير وجه الرياض.