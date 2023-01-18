وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سعود الطبية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، عضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف سعود الطبية

وأفادت مدينة الملك سعود الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– فني رعاية مرضى.

– أخصائي تمريض.

– مساعد استشاري/ علم الأحياء الدقيقة.

– مهندس معماري/ إدارة المشاريع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 يناير 2023م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 24 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)