شكرا لقرائتكم الإطاحة بـ10 مواطنين و4 سودانيين ارتكبوا مخالفات رعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 14 مخالفًا لنظام البيئة، 10 مواطنين، و4 مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي 168 متنًا من الإبل، و190 رأسًا من الأغنام في أماكن يُمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك خالد الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز من محمد الملكية.

عقوبة المخالفات

وأوضح المتحدث الرسمي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكداً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

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وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.