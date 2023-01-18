تعاون بين الفنار وجامعة الإمام لتطوير وتشغيل قطاع الصحة بالمملكة

ضمن استراتيجية شركة ألف للرعاية الصحية الذراع الطبي لشركة الفنار للتوسع في أنشطتها وبرامجها، وتعزيز مشاركتها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتي تهدف لتحقيق النمو والريادة في المجالات الصحية، ممثله بالبرنامج الوطني للتحول الصحي، وقعت مذكرة تفاهم مع صندوق استثمارات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وذلك لتطوير وتشغيل وتقديم منشآت تعليمية طبية تخدم قطاع الرعاية الصحية في المملكة.

وشهد كلا من رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري، والمهندس صباح المطلق، رئيس مجلس إدارة شركة ألف للرعاية الطبية، مراسم توقيع مذكرة التعاون المشترك بين ألف للرعاية الطبية، ممثلة بقطاع الرعاية الصحية، حيث مثلها المهندس عامر العجمي، النائب التنفيذي لشركة الفنار، وبين صندوق الجامعة الاستثماري، الذي مثله الدكتور عبدالرحمن الصغير، وكيل جامعة الإمام لتطوير الأعمال والاستثمار.

وتأتي شراكة التعاون مع جامعة الإمام نتاج تعاون مثمر بين الطرفين خلال الفترة الماضية، حيث ستقوم شركة ألف والتي تعد من أهم قطاعات شركة الفنار في مجال الرعاية الصحية على المستويان المحلي والعالمي وبموجب هذه المذكرة بالعمل في قطاع الرعاية الصحية كمطور ومشغل ومقدم للمنشآت التعليمية الطبية تخدم الهندسية والتوريد والبناء، حيث اقترن اسم الفنار بالجودة والالتزام بتنفيذ مشاريع عملاقة للبنية التحتية.

الجدير بالذكر، أن شركة ألف للرعاية الصحية تقدم مجموعة واسعة من الحلول في المجال الطبي، وتتميز بتقديم خدماتها في مجال تصميم وتنفيذ أنظمة ومشاريع الرعاية الصحية وإدارة التجمعات والتشغيل الطبي لها، وكذلك تطوير المشاريع الصحية بالشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي، كما تقوم شركة ألف بتقديم حلول متكاملة في مجال إنشاء وتجهيز المرافق الصحية بما يشمل البنية التحتية الخاصة بتقنية المعلومات وتوريد وتشغيل الأجهزة الطبية والبرامج والتطبيقات اللازمة.