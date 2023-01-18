وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام الجناة باقتناء آلات إلكترونية وطابعات مخصصة لطباعة العملات الورقية، وحيازتهم لمبلغ قدره (8700) ريال مزورة.
وتم إيقافهم كون التهمة الموجهة لهم موجبة للتوقيف، وإحالتهم للمحكمة المختصة، وصدر بحقهم الحكم القضائي المتضمن إدانتهم بما نسب إليهم وسجنهم لمدة (5) سنوات لكل واحد منهم، وغرامات مالية قدرها (120 ألف ريال) مائة وعشرون ألف ريال، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، وإبعادهم عن المملكة بعد انتهاء مدة سجنهم.
وأكد المصدر على مضي النيابة العامة في حماية العملية المالية النقدية، مشددًا على حظر السلوكيات الآثمة في هذا الشأن تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة طبقاً للنظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة: السجن لـ 4 وافدين لمدة 5 سنوات لكل منهم لإدانتهم بتهمة تزييف النقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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