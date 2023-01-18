زار أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، المواطنة شرعاء القحطاني، في محافظة الأمواه. ووجه الأمير خلال الزيارة باتخاذ عدد من الإجراءات لتأمين حياة كريمة لها، بإيجاد أرض سكنية وإتمام إجراءات تملّكها عبر منصة إحكام، وبناء وتأثيث المنزل بالتنسيق مع جمعية البر الخيرية بالأمواه وجمعية الإسكان التنموي بالمنطقة، بمشاركة عدد من رجال الأعمال وأفراد المجتمع المحلي بالمحافظة، إلى جانب توفير سيارة وسائق دعمًا لتنقلاتها، والتنسيق مع شركة الكهرباء لإيصال التيار الكهربائي، إضافة إلى التوجيه بمتابعة حالتها من قبل المحافظة.



كانت هذه تفاصيل خبر أمير عسير يوجه باتخاذ إجراءات لتوفير الحياة الكريمة لمواطنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.