

الرياض 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واس

استقبل المدير التنفيذي للمركز السعودي للاعتماد الدكتور عادل بن عبدالرحمن القعيّد وفداً من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وذلك بمناسبة حصول الهيئة على الاعتماد في مجال التفتيش على مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17020, التي تهدف إلى تعزيز الثقة في أعمال التفتيش وتحسين قدرتها على إصدار تقارير دقيقة ومضمونة، وهي المعيار الأساسي لدى جهات الاعتماد الدولية لاعتماد جهات التفتيش والتحقق من كفاءتها الفنية بما يسهم في قبول تقارير التفتيش بين الجهات المختلفة.

ويأتي اعتماد المركز للهيئة في إطار رسالته الرامية إلى تقديم خدمات اعتماد مبتكرة وموثوقة لتعزيز منظومة الجودة في الوطن، حيث حقق المركز ارتفاعاً كبيراً في أعداد جهات تقويم المطابقة المعتمدة ليصل إجماليها إلى ما يقارب من 300 جهة.

// انتهى //

19:32ت م

0187





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تحصل على الاعتماد السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.