

عمّان 24 جمادى الآخر 1444 هـ الموافق 18 يناير 2022 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، اليوم، مأدبة غداء لمعالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، ولمعالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد البنيان، وفضيلة وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون المحاكم والمشرف على مركز المصالحة الشيخ سليمان العليان، الذين يزورون الأردن حالياً.

حضر الغداء الذي أقيم بدار سكن السفارة الوفد المرافق لمعاليه.

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19:10ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سفير المملكة لدى الأردن يقيم مأدبة غداءٍ تكريماً للنائب العام ولرئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ووكيل وزارة العدل المساعد لشؤون المحاكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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