السعودية اليوم / زلزال بقوة 5,8 درجات يضرب مناطق في شمال غرب إيران قرب الحدود التركية



طهران 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واس

أصيب 70 شخصًا على الأقل بجروح جراء زلزال ضرب اليوم مناطق في شمال غرب إيران قرب الحدود التركية.

وأفاد المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي أن قوة الزلزال بلغت 5,8 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق 10 كلم في محافظة أذربيجان الغربية .

وتقع إيران فوق العديد من الصفائح التكتونية الرئيسية وهي عرضة لنشاط زلزالي متكرر.

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18:35ت م

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