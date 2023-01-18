السعودية اليوم / الأمن العام يحتفل بمخرجات خطة تعزيز القدرات الداعمة للتحول الرقمي



الرياض 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واس

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم، حفل مخرجات خطة تعزيز القدرات الداعمة للتحول الرقمي للأمن العام تحت شعار "مستقبل ذكي".

ويهدف الأمن العام إلى توطين وبناء قدرات احترافية في المجالات التقنية من خلال تأهيل العاملين في التحول الرقمي واستكشاف المواهب في القطاع، وصناعة قدرات وطنية مميزة تواكب التطورات وفق أحدث الأساليب والمعايير العالمية المستمدة من شراكات استراتيجية مع القطاعات العامة والخاصة محليًا وعالميًا.

ويأتي تعزيز القدرات الداعمة للتحول الرقمي للأمن العام للإسهام في تحقيق "مستقبل ذكي" بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، والأكاديمية

وأطلق الفريق البسامي - في الحفل - "أمن ثون" لتمكين الموهوبين وأصحاب الخبرة والكفاءة من منسوبي الأمن العام لتقديم حلول نوعية في مختلف التحديات التي تواجه الأمن العام في جميع المجالات، ومنها الذكاء الاصطناعي، البرمجة، الشبكات، الأمن السيبراني، التصميم، وإدارة المشاريع.

// انتهى //

18:22ت م

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الرياض 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم، حفل مخرجات خطة تعزيز القدرات الداعمة للتحول الرقمي للأمن العام تحت شعار "مستقبل ذكي".ويهدف الأمن العام إلى توطين وبناء قدرات احترافية في المجالات التقنية من خلال تأهيل العاملين في التحول الرقمي واستكشاف المواهب في القطاع، وصناعة قدرات وطنية مميزة تواكب التطورات وفق أحدث الأساليب والمعايير العالمية المستمدة من شراكات استراتيجية مع القطاعات العامة والخاصة محليًا وعالميًا.ويأتي تعزيز القدرات الداعمة للتحول الرقمي للأمن العام للإسهام في تحقيق "مستقبل ذكي" بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، والأكاديمية السعودية الرقمية، ومعهد تقنية المعلومات بمركز المعلومات الوطني، وبرنامج تطوير وزارة الداخلية، ومكتب تحقيق الرؤية بوزارة الداخلية، وشؤون التقنية بوزارة الداخلية.وأطلق الفريق البسامي - في الحفل - "أمن ثون" لتمكين الموهوبين وأصحاب الخبرة والكفاءة من منسوبي الأمن العام لتقديم حلول نوعية في مختلف التحديات التي تواجه الأمن العام في جميع المجالات، ومنها الذكاء الاصطناعي، البرمجة، الشبكات، الأمن السيبراني، التصميم، وإدارة المشاريع.// انتهى //18:22ت م0167

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