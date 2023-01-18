السعودية اليوم / توقيع مذكرة تفاهم بين "مدارس مسك" و"سدايا" و"أكاديمية طويق" لصناعة قادة المستقبل في المجالات التقنية



الرياض 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واس

وقعت اليوم مذكرة تفاهم بين الهيئة

جاء ذلك خلال حفل تدشين مركز الثورة الصناعية الرابعة (أثير) في مدارس مسك بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" وأكاديمية طويق.

وقع المذكرة من جانب "سدايا" المستشار الدكتور أحمد بن عوض الغامدي، ومن جانب مدارس مسك المدير العام الدكتور ستيفن سومر، ومن جانب أكاديمية طويق الرئيس التنفيذي المهندس عبد العزيز بن أحمد الحمادي.

حضر توقيع المذكرة معالي رئيس "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ومعالي رئيس مجلس إدارة مدارس مسك الدكتور محمد بن علي آل هيازع، ومعالي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب عضو مجلس إدارة مدارس مسك الدكتور خالد بن عبد الله السبتي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل بن سعود الخميسي ، ومدير عام مدارس مسك الدكتور ستيفن سومر، والرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق المهندس عبدالعزيز بن أحمد الحمادي، وعدد من كبار المسؤولين من سدايا ومدارس مسك.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود "سدايا" للارتقاء بالمملكة نحو الريادة العالمية في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي والعمل على رفع مستوى الوعي بهذا المجال وتأهيل الكوادر الوطنية فيه عبر تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة من خلال برامج متخصصة وفق أحدث الممارسات العالمية تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

// انتهى //

18:03ت م

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الرياض 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسوقعت اليوم مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" ومدارس مسك" و"أكاديمية طويق" بهدف تعزيز التعاون في مجالات المعرفة الرقمية وتطوير مهارات التقنيات الحديثة والناشئة لدى طلبة مدارس مسك وتهيئتهم للحصول على شهادات معتمدة تؤهلهم لخوض منافسات عالمية في مجالات التقنية.جاء ذلك خلال حفل تدشين مركز الثورة الصناعية الرابعة (أثير) في مدارس مسك بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" وأكاديمية طويق.وقع المذكرة من جانب "سدايا" المستشار الدكتور أحمد بن عوض الغامدي، ومن جانب مدارس مسك المدير العام الدكتور ستيفن سومر، ومن جانب أكاديمية طويق الرئيس التنفيذي المهندس عبد العزيز بن أحمد الحمادي.حضر توقيع المذكرة معالي رئيس "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ومعالي رئيس مجلس إدارة مدارس مسك الدكتور محمد بن علي آل هيازع، ومعالي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب عضو مجلس إدارة مدارس مسك الدكتور خالد بن عبد الله السبتي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل بن سعود الخميسي ، ومدير عام مدارس مسك الدكتور ستيفن سومر، والرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق المهندس عبدالعزيز بن أحمد الحمادي، وعدد من كبار المسؤولين من سدايا ومدارس مسك.وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود "سدايا" للارتقاء بالمملكة نحو الريادة العالمية في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي والعمل على رفع مستوى الوعي بهذا المجال وتأهيل الكوادر الوطنية فيه عبر تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة من خلال برامج متخصصة وفق أحدث الممارسات العالمية تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.// انتهى //18:03ت م0165

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