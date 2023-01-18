السعودية اليوم / رئيس هيئة الأركان العامة يزور الجمهورية القيرغيزية ويلتقي وزير الدفاع ونائب رئيس مجلس الوزراء



الرياض 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واس

وصل معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي إلى الجمهورية القيرغيزية يرافقه وفد من كبار ضباط القوات المسلحة، وذلك في إطار زيارة رسمية تستمر عدة أيام، تلبية لدعوة تلقاها صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع من وزير الدفاع القيرغيزي الفريق باقتيبيك بيكبولوتوف.

وأجريت لرئيس هيئة الأركان العامة لدى وصوله مقر وزارة الدفاع القيرغيزية، مراسم استقبال رسمية، واستعراض لحرس الشرف.

وعقد معاليه ووزير الدفاع القيرغيزي الفريق باقتيبيك بيكبولوتوف، اجتماعًا استعرضا خلالها التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في المجال الدفاعي والعسكري، وبحثا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ثم زار رئيس هيئة الأركان العامة، المعهد العسكري للقوات المسلحة في الجمهورية القيرغيزية، يرافقه وزير الدفاع القيرغيزي، ورئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة في الجمهورية القيرغيزية اللواء الركن إيرليس تيرديكباييف, واستمع معاليه والوفد المرافق له إلى إيجاز من مدير المعهد العسكري عن المعهد وما يحتويه من مرافق وتجهيزات.

بعد ذلك، التقى رئيس هيئة الأركان العامة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العامة للأمن الوطني في الجمهورية القيرغيزية الفريق قامشيبيك تاشييف, وبحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين.

كما زار معاليه، الوحدة العسكرية (44549)، واستمع إلى إيجاز عن الوحدة، قبل أن يقوم بجولة اطلع خلالها على مرافقها.

حضر اللقاءات، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القيرغيزية إبراهيم بن راضي الراضي، وعدد من كبار الضباط من الجانبين.

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