السعودية اليوم / سمو أمير الباحة يرعى المؤتمر الدولي للسكري الاثنين المقبل



الباحة 25 جمادى الآخر 1444هـ الموافق 18 يناير 2023 م واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، تُنظّم المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة , المؤتمر الدولي للسكري، وذلك بقاعة الشؤون الأكاديمية في مستشفى الملك فهد بالباحة .

وأوضح مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور سمير الشهراني أن المؤتمر الذي يُقام على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من 23 - 25 يناير، يستهدف العديد من التخصصات الطبية والبرامج الوتوعوية التي تُعنى بمرضى السكري.

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17:02ت م

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