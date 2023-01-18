شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة كبرى بشأن مشاركة رونالدو في مباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، موعد المباراة المرتقبة التي تجمع بين نجوم فريقي الهلال والنصر السعودي ضد نظيره نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والمقرر اقامتها مساء الغد الخميس.

رونالدو بديل في مباراة نجوم النصر والهلال مع باريس سان جيرمان

وينتظر محبي الكرة حول العالم، مشاهدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي ضد نظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكشفت تقارير صحفية عبر صحيفة، " ESPN"، أن رونالدو الذي سيكون قائدا لفريق الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان، لن يشارك في اللقاء بشكل كامل.

وأكدت التقارير على أن رونالدو سيشارك في 45 دقيقة فقط، من مباراة كأس الرياض، وذلك بعد الاتفاق مع الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للنصر.

وأوضحت، تم التنسيق مع جارسيا على مشاركة رونالدو لـ 45 دقيقة، خاصة أن لديه مواجهة رسمية في أول ظهور له مع النصر ضد الاتفاق في دوري روشن.

موعد مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع نظيره نادي الاتفاق، وذلك على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، ضمن لقاءات الجولة 14 من دوري روشن، الأحد المقبل الموافق 22 يناير 2023.