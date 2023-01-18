شكرا لقرائتكم خبر عن بيريرا يحسم وجهته القادمة بعد الرحيل عن الهلال.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية برازيلية أن النجم البرازيلي ماتيوس بيريرا، نجم وسط الهلال السعودي، إقترب من الرحيل بشدة عن الزعيم فى الفترة القادمة، حيث أنه من المتوقع أن يقوم اللاعب بفسخ تعاقده مع الفريق السعودي بالتراضي بين الطرفين خلال الساعات المقبلة.

وأفادت التقارير أن اللاعب قام بحسم خطوته المقبلة من التواجد فى الدوري البرازيلي، بعدما أكدت بعض المصادر القوية عن توصل اللاعب إلى إتفاق مع كورينثيانز البرازيلي، مما قد يسهل من إتمام الإتفاق بين الطرفين خلال الفترة القادمة، حال توصل اللاعب لإتفاق مع مسئولي الزعيم على فسخ تعاقده.

وكان بيريرا قد أنضم لنادي الهلال منذ 3 مواسم قادمًا من صفوف ويست برومتش الإنجليزي، فى صفقة قد قاربت ال17 مليون يورو حينها.



إنتقادات كبيرة بسبب بيريرا

وهاجم قطاع كبير من جماهير الهلال الإدارة على طريقة رحيل بيريرا عن الهلال، حيث يري الجميع أن رحيل اللاعب بشكل مجاني عن الفريق، أمرًا غير مدروس من الإدارة، لا سيما أن صفقة اللاعب كلفت الفريق مبالغ مالية كبيرة فى الفترة الماضية.



أسباب تدفع الهلال للتخلص من بيريرا

وتعد أحد أبرز الأسباب التى تدفع مسئولي الهلال للتخلص من بيريرا، هو تذبذب مستوي اللاعب فى الآونة الأخيرة، بجانب رغبة مسئولي الزعيم بتقليص عدد أجانب الفريق للتعاقد مع نجوم أوروبين فى الفترة القادمة، أسوة بما فعل النصر.