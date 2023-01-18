مذكرة تفاهم بين هيئة الصحفيين وقيصرية الكتاب

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الرياض - محمد الوسيري - وقع الأستاذ خالد بن حمد المالك رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، مع الأستاذ أحمد الحمدان المشرف العام على قيصرية الكتاب مساء الاثنين 16 يناير 2023م في مقر القيصرية – ساحة العدل بمنطقة قصر الحكم بالرياض مذكرة تفاهم بين هيئة الصحفيين السعوديين وقيصرية الكتاب، حيث اتفق الطرفان على أهمية تطوير العمل الصحفي والإعلامي واستثمار الخبرات والكفاءات المتوفرة بين الهيئة والقيصرية، وحضر اللقاء عدد من أعضاء مجلسي الطرفين والجهاز التنفيذي فيهما.

الخبرة المهنية

وقال خالد المالك رئيس هيئة الصحفيين السعوديين، إن القيصرية تملك الخبرة المهنية في مجال الكتاب والنشر والتأليف واعداد المحتوى المتنوع وتأتي أهمية توقيع المذكرة بهدف التكاملية وتبادل الخبرات التي تعود بالنفع على الهيئة والقيصرية وامتدح الدور الرائد في التثقيف والتنوير ومواجهة الأفكار الهدامة في المجتمع السعودي.

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من جانبه، رحب الأستاذ أحمد الحمدان بالأستاذ خالد المالك رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين والوفد المشارك معه، وأضاف الحمدان، أن هيئة الصحفيين السعوديين تعتبر الكيان الإعلامي وبيت الإعلاميين السعوديين الذي يسهم دون شك في الدفع بالرسالة الإعلامية الى الرقي ونحو التطور بما يواكب التطور النوعي في بلادنا في جميع المجالات مشيرًا إلى أنها ستحمل أنشطة متعددة بين اعضاء الطرفين.

وتأتى الاتفاقية تتويجًا وتطلعًا لتوطيد أواصر العلاقات بين الهيئة والقيصرية لكونهما الجهتين اللتين تمثلان الصحفيين والكُتاب في المملكة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز وتطوير العلاقات بين الجهتين وبما يضمن تحقيق المصالح المشتركة لهما، وبالشكل الذي يؤدي إلى تطوير العمل الصحفي والإعلامي وإثراء المحتوى في جميع مشاربه واستثمار الخبرات والكفاءات فيهما وفي الختام التقط الحضور الصور الجماعية والثنائية.