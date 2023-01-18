تأهيل 211 مجندة سعودية للعمل بكفاءة في أمن السجون

برعاية وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، شهد مدير عام السجون اللواء ماجد الدويش، حفل تخريج "211" مجندة بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي الثالثة في مركز تدريب وتطوير القدرات النسائي بالمديرية العامة للسجون، وذلك بحضور ممثلين من القطاعات الحكومية وذوي الخريجات.
وتلقت الخريجات المهارات الميدانية والعلوم الأمنية، التي تؤهلهن للعمل بكفاءة في ميادين العمل الميداني والأمني، وقدمن عرضًا عسكريًا، اشتمل على الفرضيات والمهارات العسكرية المكتسبة خلال فترة التدريب.
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