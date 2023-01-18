السعودية اليوم / رئيس "واس" يستقبل سفير تركيا لدى المملكة



الرياض 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واس

استقبل رئيس وكالة الأنباء

وجرى خلال الاستقبال مناقشة مجالات التعاون الإعلامي بين وكالتي أنباء البلدين وسبل تطويرها.

// انتهى //

17:00ت م

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الرياض 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واساستقبل رئيس وكالة الأنباء السعودية الدكتور فهد بن حسن آل عقران، بمقر الوكالة بالرياض اليوم، سفير جمهورية تركيا لدى المملكة فاتح أولوصوي والوفد المرافق له.وجرى خلال الاستقبال مناقشة مجالات التعاون الإعلامي بين وكالتي أنباء البلدين وسبل تطويرها.// انتهى //17:00ت م0152

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