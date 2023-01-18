السعودية اليوم / الكلية التقنية للبنات بالطائف تعلن مواعيد القبول للفصل التدريبي الثالث



الطائف 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واس

أعلنت الكلية التقنية للبنات بالطائف مواعيد القبول في برنامج الدبلوم -الصباحي- للفصل التدريبي الثالث لعام 1444 هـ، في عدة تخصصات وهي (إنتاج وتصنيع الأزياء، والموضة وتصميم الأزياء، وتقنية التزيين والتجميل، والتسويق والابتكار، والأعمال المكتبية، وإدارة الفعاليات، والبرمجبة وتطوير الويب).

وبينت الكلية أن التقديم سيكون متاحاً ابتداءً من 7 / 7 / 1444هـ ولمدة خمسة أيام, وذلك عبر بوابة القبول الموحد "قبولي", منوهةً بضرورة الاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة ومعرفة إجراءات القبول والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.tvtc.gov.sa .

// انتهى //

15:57ت م

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