السعودية اليوم / "أمانة هيئة كبار العلماء" و "جامعة تبوك" توقعان مذكرة تعاون مشتركة



تبوك 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واس

وقَّعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء وجامعة تبوك اليوم, مذكرة تعاون وتفاهم مشتركة بهدف تفعيل سبل التعاون والتكامل بينهما، لتحقيق رؤية الوطن للوصول إلى مجتمع معرفي وعلمي منتج, وذلك بمقر الجامعة في تبوك.

ومثل الأمانة في التوقيع معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، ومن الجامعة معالي رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي.

وأوضح الدكتور الماجد أن المذكرة تركز على تفعيل التعاون المشترك بين جامعة تبوك وهيئة كبار العلماء بما يخدم طلاب وطالبات الجامعة من خلال تنفيذ مبادرات نوعية تعزز قيم الوسطية والاعتدال وتحقق الوعي الفكري المجتمعي وتسعى هذه الشراكة إلى الاستعانة بخبرات الجامعة في إنجاز البحوث العلمية بما يخدم الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء فيما تقدمه من بحوث ودراسات.

وبيَّن أن هذه المذكرة تأتي ضمن سعي الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء لتحقيق إستراتيجيتها الاتصالية من خلال التواصل مع مؤسسات المجتمع وشرائحه، وتطبيقَ عددٍ من البرامج والمبادرات في مجال التوعية الفكرية ودعم مجالات البحث العلمي.

من جانبه, أشار الدكتور الذيابي إلى أن هذه المذكرة تفتح مجالاً أوسعَ للتعاون مع هيئة كبار العلماء، وأمانتها العامة من خلال تكامل الجهود لمواصلة دعم عجلة التنمية الوطنية بمختلف المجالات؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، وتعزيز المبادرات المشتركة بين أمانة هيئة كبار العلماء والجامعة؛ مؤكداً أهمية التعاون الأكاديمي والبحثي خاصة في ترجمة الفتاوى العلمية عبر مراكز الترجمة في الجامعة، كذلك دعم الأنشطة والبرامج التي تقيمها وحدة التوعية الفكرية التي تهدف إلى تعزيز القيم الفكرية والوسطية لدى طلاب طالبات الجامعة.

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15:57ت م

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