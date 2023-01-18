السعودية اليوم / استئصال التحام عظمي ينهي تشوه قدم مسطحة لمريض بمستشفى بريدة



بريدة 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واس

تمكن أطباء جراحة المفاصل والعظام بمستشفى بريدة المركزي إنهاء أوجاع مريض كان يعاني من تشوه خلقي وتسطح صلب في إحدى قدميه.

وبين تجمع القصيم الصحي أن المريض راجع عيادة العظام وهو يشكو من ألم شديد في قدمه اليمنى ظل يرافقه منذ سنوات إلى أن حرمه من ممارسة حياته اليومية بشكل طبيعي، مشيراً إلى أنه عند فحص المريض والمعاينة السريرية لحالته تبين أن معاناته ناجمة عن وجود قدم مسطحة من النوع الصلب، وأن الاشعة العادية والمقطعية التي أجريت للمريض أظهرت وجود التحام عظمي خلقي بين العظم الزورقي وعظم العقب، ويحتاج إلى إجراء تدخل طبي جراحي لمعالجته.

ولفت النظر إلى أنه تم في وقت سابق علاج المريض تحفظيا باستخدام الأحذية الطبية المناسبة وعمل العلاج الطبيعي، بالإضافة إلى استخدام مسكنات الألم لمدة ستة أشهر، إلا أن معاناة المريض ظلت مستمرة معه، مما استدعى الفريق المعالج إلى إجراء عملية جراحية، تم من خلالها استئصال الالتحام العظمي الخلقي بين العظم الزورقي وعظم العقب، وملئ الفراغ بينهما بوضع طعم دهني أُخذ من المريض، وبفضل الله تكللت العملية بالنجاح مع المتابعة بعيادة العظام في المستشفى.

يشار إلى أن العيادات الخارجية في مستشفى بريدة المركزي استقبلت خلال العام المنصرم 2022م أكثر من 139 ألف مستفيد، وقدمت لهم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة، كما أجرى أكثر من 120 ألف فحصاً بالأشعة.

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15:50ت م

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