السعودية اليوم / مركز مراقبة السموم بصحة جدة يحصل على اعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض



جدة 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واس

حصد مركز مراقبة السموم و الكيمياء الطبية الشرعية بصحة جدة على اعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض " CAP " ، و ذلك بعد اجتيازه تقييم معايير الاعتماد .

ويأتي هذا الإعتماد تجسيداً لإستراتيجية صحة جدة القائمة على الإلتزام الصارم بأعلى معايير نظم الجودة و التطوير و السعي؛ لتوفير أفضل سبل الراحة و السلامة للمستفيدين ، كما يؤكد الاعتماد على حرص وزارة الصحة على استثمار كافة الإمكانات المتاحة لتجويد و تحسين الخدمات الصحية في مرافقها ، بما يتماشى مع مبادرات برنامج التحول في وزارة الصحة .

وأوضح مدير المركز الدكتور أحمد الغامدي ، أن هذا الإعتماد يشمل مجال فحص المخدرات للعينات البيولوجيه والمواد الخام و عينات قضايا الطب الشرعي مع الفحوصات التأكيدية لها ، حيث يسهم هذا الاعتماد في توفير المركز لخدمات عالية الجودة وبأقل التكاليف ، مبيناً أن الكلية الأمريكية لعلم الأمراض ( CAP ) ، تعدّ منشأة طبية تخدم العديد من المنشآت والمختبرات حول العالم ، و هي من أكبر الهيآت العالميه و الرائدة في مجال ضمان جودة المختبرات الطبية لمراكز السموم .

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15:47ت م

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