شكرا لقرائتكم خبر عن أنتهت.. أبو بكر ينتقل إلى هذا النادي المفاجئ بعد الرحيل عن النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية أن المهاجم الكاميروني فينيست أبو بكر قام بتوقيع عقود إنضمامه إلى بيشتيكاش التركي اليوم، تمهيدًا لإنتقاله إلى الدوري التركي فى الفترة المقبلة، بعد فسخ تعاقده مع النصر السعودي وتأكد رحيله عن صفوف العالمي.

وأفادت التقارير أن الإعلان الرسمي عن صفقة رحيل أبو بكر إلى بيشتكاش ستكون خلال هذا الأسبوع، حيث أكد أكثر من مصدر مسئول أن اليوم سيقوم اللاعب بالخضوع للكشف الطبي قبل إعلان التعاقد معه بشكل رسمي، والإنضمام إلى مران الفريق الجماعي.



رحيل فيجورست سهل إتمام الصفقة

وأكدت بعض المصادر أن أحد الأسباب القوية التى ساهمت فى إتمام الصفقة، رحيل المهاجم الهولندي فيجورست فى المريكاتو الحالي إلى صفوف المان يونايتد، الشئ الذي عجل فى إتمام تعاقد أبو بكر مع بشتيكاش، مع وجود إحتمالية كبري برحيل المهاجم الكونغولي موليكا عن الفريق فى الساعات القادمة.



عقد أبو بكر الخيالي يعجل رحيل موليكا

وأشارت بعض المصادر أن إنضمام النجم الكاميروني أبو بكر سيكون بعقد مادي كبير يقارب من 6 مليون يورو فى الموسم الواحد للاعب، الأمر الذي يعجل من رحيل موليكا عن الفريق لتوفير راتب نجم النصر الضخم، والذي من المتوقع أن يكون أحد أعمدة الفريق الأساسي.