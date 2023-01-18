شكرا لقرائتكم وزارة العدل: إجراء 340 ألف عملية عبر خدمة الموثق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت وزارة العدل، عن إجراء أكثر من 340 ألف عملية توثيقية عبر خدمة الموثق، خلال العام الماضي 2022 .

وأوضحت الوزارة أن قائمة الخدمات تنوعت بين الإفراغات العقارية، الرهن العقاري، توثيق الوكالات، تصحيح الصكوك العقارية، والإقرارات المالية، فسخ الوكالات، وتوثيق عقود الشركات .

خدمة الموثق

وتهدف خدمة الموثّق إلى التسهيل على الأفراد والمنشآت للاستفادة من خدمات كتابات العدل في أي وقت وأي مكان بجودة عالية ووقت قصير، حيث تقدم العديد من الخدمات التوثيقية .

ويستطيع المستفيد طلب خدمة التوثيق عن طريق التطبيق الخاص بخدمة الموثّق المتوفر على الأجهزة الذكية من خلال متجري أبل وجوجل بلاي أو عبر زيارة الموقع الإلكتروني .

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خدمات وزارة العدل

وتعد خدمة الموثّق من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها للقطاع الخاص بهدف تسهيل إجراءات عمليات التوثيق للمستفيدين، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 بالتحول الرقمي، حيث بلغ عدد الموثقين والموثقات الذين تم الترخيص لهم 2200 موثق وموثقة موزعين حول أنحاء المملكة .

ويأتي ذلك ضمن مبادرات وزارة العدل بالشراكة مع الشريك التقني شركة ثقة .