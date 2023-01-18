شكرا لقرائتكم أمير الشرقية: التكامل بين القطاعات يعزز مبادرات المسؤولية المجتمعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أهمية التعاون والتكامل بين القطاعات في تعزيز مبادرات وبرامج المسؤولية المجتمعية، كونها أحد مرتكزات التنمية الشاملة والمستدامة المواكبة لرؤية المملكة 2030، في ظل توجيهات ودعم القيادة الحكيمة، مشيراً إلى أن توقيع مذكرات الشراكة بين مختلف الجهات من شأنه الإسهام في تحقيق الأهداف التكاملية وتعزيز الانعكاسات الإيجابية لنماء القطاع الخدمي ووضع إطار عام للتعاون المشترك بين الجهات المختلفة.

توقيع 4 مذكرات

جاء ذلك خلال زيارة الأمير سعود بن نايف، اليوم أمانة الأحساء، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، حيث شهد خلالها توقيع 4 مذكرات شراكة وتعاون بين الأمانة ومثّلها أمين الأحساء المهندس عصام الملا، وشركة “رمز الأحساء” ومثّلها رجل الأعمال عبدالعزيز بن سليمان العفالق التي تهدف إلى إنشاء وتطوير ميدان “رمز الأحساء” بطريق الملك عبدالله الدائري “الضلع الشمالي”.

قد يهمّك أيضاً

كما تم التوقيع مع جمعية الآثار والتراث بالمنطقة الشرقية ومثّلها رئيس مجلس الإدارة سعود بن عبدالعزيز القصيبي بهدف التعاون والمشاركة في إقامة البرامج والفعاليات والأنشطة التي تدعم المحافظة على الآثار والتراث وتعزيز المحافظة على المواقع والمباني التراثية من خلال أنظمة الكود السعودي، و”مؤسسة الشفافية” ومثّلها محمد مهدي اليامي للمشاركة في إزالة عناصر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري والمحافظة على البيئة العمرانية والارتقاء بجودة الحياة، وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي “ندى” ومثّلها العضو المنتدب للمجموعة المهندس عبدالعزيز بن محمد العثمان والتي تهدف لدعم ورعاية المبادرات التطوعية والمجتمعية وتمكين مبادرة “الأحساء الخضراء” ومشاريع التشجير التي تقوم بها الأمانة.

تعزيز الخدمات الاجتماعية

بدوره أوضح أمين الأحساء المهندس عبداللطيف الملا أن مذكرات الشراكة التي تم توقيعها تأتي امتداداً لأولويات الأمانة في تعزيز فاعلية وكفاءة منظومة الخدمات الاجتماعية من خلال التكامل بين الجهات التنفيذية بما يدعم مستهدفات برنامج التحول الوطني عبر المجالات المتعددة والاستفادة من الطاقات البشرية فيما يحقق المصلحة المرجوة ضمن إطار الأنظمة واللوائح الاعتبارية في هذا المسار.

وأضاف: “إن ذلك يأتي من منطلق الدور الخدمي والتنموي الذي تُعنى به الأمانة وما تقوم به من مبادرات ومشاريع بلدية في الحاضرة، منوهاً بدعم ورعاية سمو أمير المنطقة الشرقية لتوقيع مذكرات الشراكة، والقطاعات المتعاونة مع الأمانة لمبادرتهم في تعزيز التكاملية والتعاون البنّاء في الخدمة المجتمعية.

استراتيجية الأحساء

كما اطلع سموه على إستراتيجية وأهداف وجهود أمانة الأحساء لإتمام وإنجاز المشاريع التطويرية والخدمية القائمة، والبدء في الخطط التنفيذية للمشاريع القادمة ضمن الخطة الإستراتيجية “المحفظة الخمسية” التي ترتكز على تنفيذ 10 مبادرات تتضمن (إنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية، إنشاء وتطوير المباني والمرافق البلدية، سفلتة المخططات ذات الأولوية لأراضي المنح، تهيئة المواقع الاستثمارية، معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، مشاريع تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، المشاركة في تدعيم إيرادات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مشاريع أنسنة المدن، تعزيز السلامة المرورية في الطرق، تحسين آليات إدارة المشاريع ورفع كفاءة تصنيف المقاولين والاستشاريين، وذلك من خلال تنفيذ نحو 321 مشروعاً تم تصنيفها على 7 مسارات بما يشمل ” 122 مشروعاً للطرق، 65 مشروعاً للحدائق وأنسنة المدن، 49 مشروعاً لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، إنشاء وتطوير المباني والمرافق بـ43 مشروعاً، 26 مشروعاً للتشغيل والصيانة “رفع كفاءة”، 14 دراسة للمشاريع، مشروعين للتأهيل البيئي.

ويُقدّر عدد مشاريع المحفظة في موازنة الأمانة للعام الحالي 2023 بـ 126 مشروعاً مختصة لإنشاء وتنفيذ (الطرق الحضرية، مشاريع أنسنة المدن، درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، المباني والمرافق العامة).