شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السعودي يصدم نجم الفريق ويقرر فسخ تعاقده مع الزعيم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قرر نادي الهلال السعودي فسخ تعاقده مع النجم البرازيلي ماتيوس بيريرا، نجم وسط الفريق، حيث يسعي مسئولي الزعيم إلى توفير مكان جديد لأجنبي آخر داخل الفريق خلال المريكاتو الشتوي الجاري، فى ظل تدعيم الفرق المنافسة لصفوفها بأكثر من صفقة قوية بالآونة الأخيرة.

وأضافت المصادر الواردة من نادي الهلال أنه تم الإتفاق مع اللاعب بفسخ تعاقده مع الفريق بشكل ودي بين الطرفين، على أن يحصل بيريرا على قيمة عقده بالكامل لنهاية الموسم الجاري، الشئ الذي وعد به مسئولي الزعيم اللاعب خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان بيريرا قد أنضم لنادي الهلال منذ 3 مواسم قادمًا من صفوف ويست برومتش الإنجليزي، فى صفقة قد قاربت ال17 مليون يورو حينها.



إنتقادات كبيرة بسبب بيريرا

وهاجم قطاع كبير من جماهير الهلال الإدارة على طريقة رحيل بيريرا عن الهلال، حيث يري الجميع أن رحيل اللاعب بشكل مجاني عن الفريق، أمرًا غير مدروس من الإدارة، لا سيما أن صفقة اللاعب كلفت الفريق مبالغ مالية كبيرة فى الفترة الماضية.



بيريرا يكشف عن وجهته المقبلة

وأكدت بعض المصادر القريبة من اللاعب أن بيريرا يفضل الإنتقال إلى الدوري البرازيلي فى الموسم الجديد، حيث يأمل اللاعب أن تكون خطوته القادمة داخل أحد أندية القمة فى بلاده، مفضلًا تلك الخطوة عن العروض الأوروبية الآخري.